Tre persone coinvolte nel blitz di Askatasuna finiscono in tribunale. Uno di loro andrà agli arresti domiciliari, gli altri due dovranno presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria. La decisione del Gip arriva dopo l’udienza di convalida.

Arresti domiciliari per uno dei fermati e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per gli altri due. Lo ha stabilito il Gip del tribunale di Torino, Irene Giani, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre fermati dopo gli scontri a Torino di sabato scorso durante la manifestazione pro Askatasuna, dove è stato ferito un poliziotto di 29 anni. Ai domiciliari è finito Angelo Simionato di 22 anni. Ambrogio (FdI): “Scarcerazioni alimentano antagonismo sovversivo”. “La scarcerazione dei responsabili degli scontri di Torino, con il semplice obbligo di firma, lancia un messaggio devastante: la violenza può essere derubricata a fastidioso incidente di percorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Askatasuna, Gip Torino: per fermati due obblighi di firma e uno ai domiciliari

