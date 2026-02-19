Questa mattina, la polizia di Torino ha eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di cinque persone e all’imposizione di dodici obblighi di firma. La causa è legata alle proteste a favore della Palestina, che si sono svolte nel capoluogo piemontese negli ultimi mesi. Gli agenti della Digos hanno notificato le misure restrittive a compagni e compagne coinvolti nelle manifestazioni. L’indagine, durata diverse settimane, ha portato a questa serie di provvedimenti giudiziari. La notizia ha suscitato reazioni tra i sostenitori della causa palestinese.

“Questa mattina, con un’operazione di polizia all’alba sono stati notificati 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma ad altrettanti compagni e compagne come esito di un’operazione della Digos di Torino, durata mesi, contro le lotte per la Palestina in città”.. A renderlo noto sono i collettivi vicini al centro sociale Askatasuna sui social e aggiungono “dai cortei oceanici che assediarono Leonardo all’ingresso dentro le ogr fino al blitz a città metropolitana e la Stampa, la procura di Torino continua a costruire il proprio castello di carte”. “Fra i tanti reati imputati ci sono i blocchi stradali e ferroviari, indice della volontà sia di colpire una pratica messa in atto da migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, sia del fatto che il movimento di settembre e ottobre ha fatto veramente paura”, si legge ancora nel post. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Askatasuna, notificati 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma

