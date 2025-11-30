Colle punta sulla cultura Nei locali di via Oberdan sorgerà la nuova biblioteca

La vita amministrativa di una città è spesso fatta di carte, delibere e sigle misteriose che scoraggerebbero anche il più volenteroso lettore. Ogni tanto, però, spunta una decisione che attira l’attenzione persino di chi di solito preferisce voltare pagina: è il caso dell’acquisto dei locali di Via Oberdan, destinati a diventare la nuova biblioteca comunale. Un intervento concreto che racconta già una storia. Il consiglio comunale di Colle ha approvato l’acquisto dei locali di Via Oberdan, dove nascerà la nuova biblioteca della città. "Un investimento strategico per la cultura, l’educazione e la vita comunitaria – viene affermato in una nota dell’amministrazione comunale –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle punta sulla cultura. Nei locali di via Oberdan sorgerà la nuova biblioteca

