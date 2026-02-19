Collari microchip e trasmettitori acustici organizzazioni e strumenti in campo per monitorare le specie marine e terrestri

Il crescente utilizzo di collari, microchip e trasmettitori acustici ha portato a un aumento delle osservazioni sugli spostamenti di animali come squali, tartarughe, aquile e orsi. Questi strumenti permettono di tracciare con precisione i movimenti di specie sia marine che terrestri. Le organizzazioni impegnate nella ricerca installano dispositivi su individui chiave, ottenendo dati fondamentali per capire meglio il loro comportamento e le rotte migratorie. La tecnologia si rivela una risorsa preziosa per proteggere gli ambienti naturali e le specie più vulnerabili.

Dagli squali alle tartarughe, passando per le aquile e gli orsi. E poi altri animali i cui spostamenti diventano importanti per lo studio del comportamento e dell’ambiente. A occuparsi di. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Collari, microchip e trasmettitori acustici, organizzazioni e strumenti in campo per monitorare le specie marine e terrestri A Messina, la mostra malacologica stimola nuove ricerche sulle specie marine localiA Messina, la mostra malacologica riapre i battenti dopo anni di abbandono. Fiamma olimpica, la protezione civile in campo per il passaggio in Umbria: 322 volontari e 16 organizzazioniLa protezione civile dell'Umbria, con il coinvolgimento di 322 volontari e 16 organizzazioni, ha partecipato attivamente al passaggio della fiamma olimpica nella regione, garantendo sicurezza e supporto durante l'evento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Massima condivisione!! Questa povera cagnolina sarà stata abbandonata, ha un collarino ma è sprovvista di microchip, cerchiamo qualcuno che ci aiuti a tenerla in stallo, ho chiesto a diverse volontarie anche associazioni, ma nessuno può prenderla ,ha biso facebook