Fiamma olimpica la protezione civile in campo per il passaggio in Umbria | 322 volontari e 16 organizzazioni

La protezione civile dell'Umbria, con il coinvolgimento di 322 volontari e 16 organizzazioni, ha partecipato attivamente al passaggio della fiamma olimpica nella regione, garantendo sicurezza e supporto durante l'evento.

La protezione civile dell'Umbria e la sua rete di volontari ha accompagnato in Umbria il passaggio della fiamma olimpica. I numeri della protezione civileGià il 29 ottobre, scrive la Regione Umbria in una nota, durante le prove operative a Terni, sono stati impegnati 51 volontari appartenenti a 9. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Firenze accoglie la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali 2026 Giovedì 11 dicembre, in piazza Santissima Annunziata, la Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, farà tappa a Firenze. La torcia, simbolo dei Giochi che si terranno - facebook.com Vai su Facebook

Avventura siciliana per la Fiamma Olimpica che il 15 dicembre alle 12 farà tappa al Parco di Selinunte per poi raggiungere #Cortina dove il 6 febbraio si apriranno i Giochi Olimpici Invernali di @milanocortina26. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sic Vai su X

Oristano si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica con un maxi dispositivo di sicurezza - Definite in Prefettura le misure per la tappa cittadina: operatori in campo, unità specialistiche e piano di safety potenziato ... Si legge su linkoristano.it