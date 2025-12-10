Fiamma olimpica la protezione civile in campo per il passaggio in Umbria | 322 volontari e 16 organizzazioni

La protezione civile dell'Umbria, con il coinvolgimento di 322 volontari e 16 organizzazioni, ha partecipato attivamente al passaggio della fiamma olimpica nella regione, garantendo sicurezza e supporto durante l'evento.

La protezione civile dell'Umbria e la sua rete di volontari ha accompagnato in Umbria il passaggio della fiamma olimpica. I numeri della protezione civileGià il 29 ottobre, scrive la Regione Umbria in una nota, durante le prove operative a Terni, sono stati impegnati 51 volontari appartenenti a 9. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

