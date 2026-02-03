A Messina, la mostra malacologica riapre i battenti dopo anni di abbandono. La collezione di conchiglie, una delle più importanti del Sud Italia, torna a essere accessibile al pubblico. Ora non è solo un pezzo di storia, ma un punto di partenza per nuove ricerche sulle specie marine locali. La città riprende così a valorizzare il suo patrimonio naturale e scientifico.

A Messina, dopo anni di dimenticanza e abbandono, una delle più significative collezioni di conchiglie del Sud Italia è tornata a vivere, non solo come patrimonio museale ma come strumento di ricerca scientifica e di riscoperta identitaria. La mostra malacologica, nata negli anni Ottanta come evento culturale e scientifico di grande rilevanza per la città dello Stretto, è stata ripristinata in forma definitiva grazie a un’intensa operazione di recupero, catalogazione e valorizzazione portata avanti dal Museo della Fauna dell’Università di Messina, guidato dal professor Filippo Spatola, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune, guidato dall’assessore Enzo Caruso, e con il sostegno del sindaco Federico Basile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Messina, la mostra malacologica stimola nuove ricerche sulle specie marine locali

