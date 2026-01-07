Chiude dopo 19 anni il Bistrot Feltrinelli a Ca' Mestre

Il Bistrot della libreria Feltrinelli a Ca' Mestre chiuderà il 31 gennaio, dopo 19 anni di attività. La decisione, comunicata tramite un avviso affisso vicino alla cassa, non è stata presa dalla gestione del bar, ma dalla proprietà della libreria. Un momento di cambiamento per un punto di riferimento nel quartiere, che segna la fine di un’esperienza consolidata nel tempo.

Il 31 gennaio chiude il Bistrot della libreria Feltrinelli a Ca' Mestre. L'annuncio è stato stampato su un foglio A4 e affisso a fianco della cassa del bar: «Non è una scelta nostra - si legge -, ma una decisione della proprietà della libreria. Per noi è un momento carico di emozioni e di tanti.

