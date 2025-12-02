A Ca' Mestre si potranno vendere abbigliamento e accessori di lusso non utilizzati

Veneziatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ca' Mestre un evento dedicato alla moda sostenibile e al second-hand di alta gamma: resterà aperto dal 10 al 14 dicembre, al piano terra, lo shop temporaneo di Buddy & Selly, principale rivenditore europeo specializzato nell’acquisto e nella vendita di beni di lusso di seconda mano.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

