Coface stima crescita globale 2026 al 2,6% revisioni al rialzo in Risk Review

Coface segnala che la crescita mondiale nel 2026 arriverà al 2,6%, grazie a una ripresa più forte del previsto in alcuni paesi. La revisione al rialzo deriva dall’aumento della domanda in America del Nord e da investimenti più consistenti in Asia. Tuttavia, le tensioni commerciali e l’inflazione mantengono ancora incerte le prospettive. La diffusione di nuove tecnologie e l’aumento dei consumi hanno contribuito a sostenere l’economia globale. La situazione rimane fragile, con alcune aree che mostrano segnali di rallentamento.

Milano, 18 feb. - (Adnkronos) - L'andamento dell'economia globale si presenta eterogeneo in questo avvio di 2026. Lo conferma la Risk Review di Coface, tra i leader mondiali nell'assicurazione del credito e nella gestione del rischio commerciale, in cui si prevede per quest'anno una crescita del +2,6%, un rallentamento minimo rispetto al +2,8% del 2025, che ha visto invece - nonostante le tensioni internazionali - un aumento del 3,9% del commercio mondiale. Alla luce di questo scenario, Coface ha rivisto 7 valutazioni rischio Paese (di cui 6 in positivo) e 9 valutazioni settoriali (di cui 7 in positivo).