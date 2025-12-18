La Bce lascia tassi invariati al 2% e alza la stima di crescita per l' area euro a 1,4% nel 2025

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi sui depositi al 2% durante l'ultima riunione a Francoforte, mentre ha rivisto al rialzo la stima di crescita per l'area euro, portandola al 1,4% nel 2025. Questa decisione riflette una certa stabilità monetaria e un ottimismo moderato sulle prospettive economiche della regione. La mossa potrebbe influenzare i mercati e le strategie degli investitori nei prossimi mesi.

La Banca centrale europea, nella sua riunione a Francoforte, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. Lo comunica la Bce, che mantiene i tassi al 2% raggiunto lo scorso giugno, dopo averli ridotti di due punti percentuali con otto tagli in un anno. Le ultime proiezioni dell'Eurosistema "indicano.

