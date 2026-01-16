Bankitalia stima crescita 2026 a 0,6% si rafforzerebbe in 2027-28

Secondo le stime di Bankitalia, nel 2026 la crescita del PIL italiano si attesterebbe allo 0,6%, con un possibile rafforzamento nel 2027 e 2028. Nel terzo trimestre, l’economia italiana ha registrato un lieve aumento, sostenuto dall’incremento delle esportazioni e dagli investimenti, favoriti dagli incentivi fiscali e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi dati evidenziano una fase di moderato miglioramento, con prospettive di consolidamento nel medio termine.

Roma, 16 gen. (askanews) – Nel terzo trimestre il Pil dell'Italia è leggermente aumentato, per effetto del deciso rialzo delle esportazioni e dell'espansione degli investi menti, che hanno beneficiato degli incentivi fiscali e delle altre misure connesse con il Pnrr. Lo riporta la Banca d'Italia, ricordando nell'ultimo Bollettino economico che nelle proiezioni elaborate a dicembre si prefigura una crescita del prodotto dello 0,6 per cento nel 2026, che si rafforzerebbe nel biennio 2027-28. I cons mi delle famiglie sono cresciuti in misura contenuta, si legge, risentendo di attese ancora sfavorevoli sull'evoluzione del quadro economico internazionale.

