Olimpiadi Curling femminile | Italia altra sconfitta contro la Svezia
La squadra italiana di curling femminile ha subito una nuova sconfitta contro la Svezia durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La partita si è conclusa con un risultato che lascia poche speranze di qualificazione, dopo che le svedesi hanno dominato l'incontro fin dal primo colpo. Le atlete italiane hanno cercato di reagire, ma non sono riuscite a riaprire il punteggio, lasciando spazio alle avversarie di prendere il comando.
Altra sconfitta della Nazionale di Curling femminile contro la Svezia alle Olimpiadi Invernali 2026. Dopo un confronto equilibrato con la Svizzera, una sconfitta netta contro la Corea del Sud e un’occasione sprecata contro la Cina, le azzurre si arrendono anche alla capolista Svezia, perdendo 8-6. La squadra italiana, guidata dalla skip Stefania Constantini e composta dalla vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, dalla second Marta Lo Deserto e dalla third Elena Mathis, resta ferma all’ultimo posto in classifica generale senza vittorie. La rincorsa per la qualificazione alle semifinali appare ora ancora più difficile: per sperare nella zona medaglie servirebbero cinque successi consecutivi e risultati favorevoli negli altri incontri.🔗 Leggi su Sportface.it
LIVE Italia-Svezia 6-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: nuova sconfitta per le azzurre
L’Italia ha perso contro la Svezia con un punteggio di 6-8, perché le azzurre hanno sbagliato troppo nelle fasi decisive.
LIVE Italia-Svezia 3-7, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: Azzurre mai in partita, arriva la terza sconfitta
CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026
