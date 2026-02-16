Classifica curling Olimpiadi torneo maschile | la sconfitta con la Cina complica il cammino azzurro

L’Italia ha perso contro la Cina nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e questa sconfitta complica il passaggio alle semifinali. La squadra azzurra, finora con risultati altalenanti, si trova ora più lontana dalle prime quattro posizioni della classifica, fondamentali per avanzare nella competizione. Durante la partita, gli azzurri hanno commesso errori che hanno permesso ai cinesi di prendere il comando nel punteggio, rendendo più difficile il loro percorso.

Continua con alterne fortune per gli azzurri il round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nell’ottava sessione l’Italia perde contro la Cina e resta ancora fuori dalle prime quattro posizioni della classifica, che valgono l’accesso alle semifinali. Non scende in pista e resta a punteggio pieno la Svizzera, con 5 successi in altrettanti match, seguita dal Canada, secondo con 5 affermazioni in 6 gare, mentre condividono la terza posizione la Norvegia e gli Stati Uniti, a quota 4 vittorie in 6 partite. Conta 4 vittorie, ma in 7 match, anche la Gran Bretagna, quinta, mentre condividono la sesta posizione l’ Italia e la Germania, con 3 successi in 6 partite, anche se i teutonici hanno vinto lo scontro diretto con gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia ha perso contro la Germania nel terzo match del torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, facendo complicare la sua strada verso le fasi finali.

L’Italia ha subito una pesante sconfitta contro la Cina nel curling maschile a Milano-Cortina 2026, perdendo con un punteggio di 11-4.

