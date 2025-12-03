Oggi gli italiani voterebbero così Sondaggi i numeri sono chiarissimi | chi vincerebbe
Con l’avvicinarsi del 2026, i sondaggi settimanali di Termometro Politico continuano a offrire una fotografia chiara dell’evoluzione dell’opinione pubblica. La rilevazione effettuata in queste ore mostra un panorama ancora estremamente frammentato, dove nessuna area politica appare realmente compatta e ogni partito si muove tra lievi crescite e piccole flessioni. In questo scenario di apparente instabilità, emergono però alcune tendenze interessanti, segnali che potrebbero influenzare gli equilibri dei prossimi mesi man mano che il dibattito politico si intensifica. Nel centrosinistra, il Partito Democratico prova a rialzare la testa, risalendo al 21,7%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tra i media italiani, solo @Giornaleditalia e @askanews_ita riportano oggi la notizia dell'uccisione da parte di Israele del giornalista Palestinese Mahmoud Wadi e del ferimento di Muhammad Aslih. Dall'ottobre 2023 Israele ha ucciso 220+ giornalisti, in un sile Vai su X
Will Media. . Oggi il segretario nazionale dei Radicali italiani, Filippo Blengino, si è autodenunciato ai carabinieri per il possesso di 500 grammi di cannabis light ed è stato arrestato ai sensi del decreto Sicurezza, che equipara la cannabis light ad altre droghe. - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici, ecco chi voterebbero gli italiani dopo le regionali: i dati sono chiarissimi - Scopriamolo insieme: Fratelli d’Italia: sale al 30,5% confermandosi quindi saldamente al ... Riporta notizie.it