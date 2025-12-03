Oggi gli italiani voterebbero così Sondaggi i numeri sono chiarissimi | chi vincerebbe

Thesocialpost.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’avvicinarsi del 2026, i sondaggi settimanali di Termometro Politico continuano a offrire una fotografia chiara dell’evoluzione dell’opinione pubblica. La rilevazione effettuata in queste ore mostra un panorama ancora estremamente frammentato, dove nessuna area politica appare realmente compatta e ogni partito si muove tra lievi crescite e piccole flessioni. In questo scenario di apparente instabilità, emergono però alcune tendenze interessanti, segnali che potrebbero influenzare gli equilibri dei prossimi mesi man mano che il dibattito politico si intensifica. Nel centrosinistra, il Partito Democratico prova a rialzare la testa, risalendo al 21,7%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

oggi gli italiani voterebbero cos236 sondaggi i numeri sono chiarissimi chi vincerebbe

© Thesocialpost.it - “Oggi gli italiani voterebbero così”. Sondaggi, i numeri sono chiarissimi: chi vincerebbe

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sondaggi politici, ecco chi voterebbero gli italiani dopo le regionali: i dati sono chiarissimi - Scopriamolo insieme: Fratelli d’Italia: sale al 30,5% confermandosi quindi saldamente al ... Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Italiani Voterebbero Cos236