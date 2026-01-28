Terza edizione del concorso artistico letterario Ginevra Cappelli rivolto agli studenti di Spoltore

Questa mattina a Spoltore sono stati aperti i termini per la terza edizione del concorso artistico-letterario dedicato a Ginevra Cappelli. Le scuole della zona possono già iscrivere gli studenti che vogliono partecipare, con l’obiettivo di stimolare la creatività tra i più giovani. La scadenza per le iscrizioni sarà annunciata a breve, mentre le premiazioni si terranno nel corso dell’anno scolastico 20252026.

. Il progetto si pone l'obiettivo di consolidare un legame tra la memoria della comunità e le prospettive future delle giovani generazioni, incentivando il desiderio di apprendere Al via la terza edizione del concorso artistico-letterario “Ginevra Cappelli a Spoltore: aperti ufficialmente i termini per la partecipazione per l’anno scolastico 20252026. L’iniziativa è stata istituita con la finalità di onorare la memoria della studentessa di Santa Teresa di Spoltore, Ginevra, vinta da una malattia a soli 10 anni nel 2023, celebrandone la profonda curiosità intellettuale e l’impegno profuso nel percorso scolastico.🔗 Leggi su Ilpescara.it

