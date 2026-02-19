Citroën Berlingo | il diesel 100 Cv torna a listino

La casa automobilistica ha deciso di riprendere in catalogo la versione diesel da 100 cavalli della Citroën Berlingo, a causa della richiesta crescente di clienti che preferiscono motori a combustione tradizionale. La decisione arriva dopo alcuni mesi di assenza e mira a offrire un’opzione più economica rispetto all’elettrico. La nuova gamma 2026 include anche la versione completamente elettrica da 136 Cv, offrendo così due scelte per chi cerca praticità e affidabilità. La Berlingo con motore diesel sarà disponibile a partire da questo mese.

A pochi giorni di distanza dall'annuncio, Stellantis passa dalle parole ai fatti aprendo gli ordini per il van Citroën Berlingo con motorizzazione diesel. Si affianca alla versione elettrica e-Berlingo per offrire un'alternativa sulle lunghe distanze, più vantaggiosa in termini di tempi di percorrenza e costi di utilizzo. Il Berlingo a gasolio viene spinto dal noto motore BluHdi 100 Cv e 250 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale a sei marce. Il consumo medio dichiarato è di 5,1-6,1 l100 km ed emissioni di 135-160 gkm di CO2, il prezzo di partenza di Citroën Berlingo BluHdi è di 26.