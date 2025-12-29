Citroen Berlingo e carburante HVO | una nuova direzione per il diesel moderno
Citroen Berlingo si inserisce nel progetto europeo HVO Aurora Trial, promosso da Stellantis e SP3H, volto a valutare l’efficacia dei carburanti rinnovabili come l’HVO. L’iniziativa mira a ridurre le emissioni complessive del veicolo, evidenziando come il diesel moderno possa evolversi verso soluzioni più sostenibili. Questo progetto rappresenta un passo importante verso un’auto più rispettosa dell’ambiente, mantenendo le prestazioni e la funzionalità del modello.
(Adnkronos) – Citroen inserisce Berlingo al centro dell'HVO Aurora Trial, un progetto europeo avviato da Stellantis insieme a SP3H per mostrare come i carburanti rinnovabili possano ridurre in modo concreto le emissioni "well-to-wheel". Il veicolo ha fatto tappa nello stabilimento di Vigo, portando l'attenzione sull'HVO, combustibile ottenuto dal recupero di oli alimentari esausti e grassi.
