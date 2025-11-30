L' agenzia palestinese Wafa | Tre italiani feriti dai coloni in Cisgiordania
Gaza, Israele uccide due minori nell'area controllata dall'Idf. Hezbollah: "Abbiamo il diritto di rispondere all'omicidio del nostro leader". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Pesanti raid dei militari israeliani in Cisgiordania Le forze israeliane hanno arrestato 34 palestinesi nel governatorato di Tubas, nel nord della Cisgiordania, durante la nuova operazione lanciata nella notte dall'Idf. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, citand
VIDEO | Per la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, aleXsandro Palombo ha realizzato un murale intitolato Human Shields. Protagoniste Greta Thunberg e Francesca Albanese, con un miliziano di Hamas.
Wafa, '3 italiani feriti da coloni in Cisgiordania' - Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al- Da tuttosport.com
Gaza, continuano le uccisioni nonostante il cessate il fuoco: tre palestinesi colpiti dai militari israeliani - L’agenzia palestinese Wafa riferisce che tre palestinesi sono stati uccisi oggi dalle forze israeliane, in diverse zone dell’enclave: un minore a Shejaiya, a est di Gaza City ... Riporta globalist.it
Wafa, 34 arresti e 10 feriti dall'Idf in Cisgiordania - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Lo riporta giornaledibrescia.it