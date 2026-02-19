Circondano ragazzina 16enne e la rapinano in via Toledo a Napoli salvata da turisti e polizia locale

Un uomo di 51 anni ha circondato una ragazza di 16 anni in via Toledo a Napoli e le ha rubato il telefono. La vittima ha urlato e attirato l'attenzione di alcuni turisti spagnoli, che sono intervenuti per aiutarla. La polizia locale è arrivata subito sul posto e ha arrestato il rapinatore. La ragazza è rimasta illesa, ma ha avuto paura. La scena si è svolta davanti a molti passanti, che hanno assistito alla rapina e all’intervento. La zona è spesso teatro di episodi simili.

