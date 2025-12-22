Rottweiler aggrediscono ragazzina di 11 anni | salvata da un finanziere fuori servizio

Nei giorni scorsi, a Cascina, un finanziere fuori servizio ha assistito a un episodio di aggressione da parte di tre Rottweiler nei confronti di una ragazzina di 11 anni. Immediatamente intervenuto, ha messo in sicurezza la giovane e ha evitato conseguenze più gravi. L’episodio sottolinea l’importanza di una pronta reazione e di adeguate misure di sicurezza per tutelare i cittadini.

PISA – Nei giorni scorsi, un finanziere del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, libero dal servizio, a bordo della propria autovettura, nel Comune di Cascina, a Musigliano, ha notato sulla careggiata tre cani di grossa taglia, razza Rottweiler, che stavano aggredendo una ragazzina di circa 11 anni in prossimità della fermata di uno scuolabus. Il militare ha inolre constatato la presenza di un uomo e di una donna – risultati, poi, proprietari degli animali – nel v ano intento di far desistere i cani dall’aggressione. Il coraggioso finanziere, noncurante della propria incolumità e animato da spirito di altruismo e grande senso di responsabilità, da solo e a mani nude, è intervenuto per trarre in salvo la giovane, scendendo dal proprio veicolo e, con repentina destrezza, ha sottratto la bambina dall’accerchiamento dei cani, sollevandola in braccio per poi ripararla, in sicurezza, all’interno della propria auto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Rotonda via Leonardo da Vinci, ragazza tenta suicidio dal ponte: salvata da un finanziere libero dal servizio Leggi anche: Bambina aggredita da tre rottweiler, brigadiere fuori servizio la salva dalla furia dei cani: “Era molto spaventata e dolorante” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Aggredita da tre rottweiler: salvata da un finanziere - L'uomo è intervenuto mettendola al sicuro nella sua auto. rainews.it Bimba aggredita da tre grossi cani alla fermata dello scuolabus - CASCINA: Un finanziere libero dal servizio è riuscito a prendere la bimba in braccio e a metterla in salvo nella sua auto. toscanamedianews.it

Tre Rottweiler si avventano su 11enne alla fermata dello scuolabus: finanziare la afferra al volo e la salva - L’incidente a Cascina in provincia di Pisa, dove l’undicenne è rimasta ferita alle gambe dai morsi dei cani. fanpage.it

Cani killer: Paolo Pasqualini ucciso da tre Rottweiler La storia di Paolo Pasqualini, 39 anni, appassionato di sport e attività all’aria aperta. L’11 febbraio 2024 è morto mentre faceva jogging in un bosco alle porte di Roma, aggredito e ucciso da tre rottweiler. Qu - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.