Ragazzina venduta a un 25enne e picchiata | salvata da un passante

Il caso nel Ferrarese. L'uomo arrestato con l'accusa di lesioni, maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con minorenne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ragazzina "venduta" a un 25enne e picchiata: salvata da un passante Leggi anche: Ferrara, ragazzina «venduta» dalla madre a un 25enne. Picchiata e stuprata: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada» Leggi anche: Molestata sul bus, sbattuta al muro e picchiata: ragazza salvata da una passante La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre. “Salvata da una passante”; Ferrara, «sposa bambina» di 14 anni venduta dalla madre a un uomo che la picchia per gelosia: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada»; ‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre. Ragazzina 14enne venduta dalla madre come sposa a Ferrara, picchiata e violentata: arrestato un 25enne - I carabinieri di Ferrara hanno scoperto che una ragazzina di 14 anni è stata venduta come sposa a un 25enne che la picchiava e la violentava ... virgilio.it

