Ragazzina venduta a un 25enne e picchiata | salvata da un passante

Da tgcom24.mediaset.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Ferrarese, una ragazzina è stata trovata in condizioni di violenza dopo essere stata

Il caso nel Ferrarese. L'uomo arrestato con l'accusa di lesioni, maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con minorenne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ragazzina venduta a un 25enne e picchiata salvata da un passante

© Tgcom24.mediaset.it - Ragazzina "venduta" a un 25enne e picchiata: salvata da un passante

Leggi anche: Ferrara, ragazzina «venduta» dalla madre a un 25enne. Picchiata e stuprata: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada»

Leggi anche: Molestata sul bus, sbattuta al muro e picchiata: ragazza salvata da una passante

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre. “Salvata da una passante”; Ferrara, «sposa bambina» di 14 anni venduta dalla madre a un uomo che la picchia per gelosia: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada»; ‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre.

ragazzina venduta 25enne picchiataRagazzina 14enne venduta dalla madre come sposa a Ferrara, picchiata e violentata: arrestato un 25enne - I carabinieri di Ferrara hanno scoperto che una ragazzina di 14 anni è stata venduta come sposa a un 25enne che la picchiava e la violentava ... virgilio.it

ragazzina venduta 25enne picchiataRagazzina venduta dalla mamma e picchiata dal suo "sposo": trovata in strada al gelo, scalza e col viso gonfio di botte - Il convivente è stato arrestato e sono in corso ulteriori indagini ... today.it

Ragazzina “venduta” dalla madre come sposa a un 25enne, picchiata e stuprata - Lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale nei confronti di una giovane di appena 14 anni che gli era stata venduta come sposa ... immediato.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.