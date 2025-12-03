Il figlio di Cindy Crawford svela le sue battaglie con la salute mentale

il figlio di cindy crawford svela le sue battaglie con la salute mentale

figlio cindy crawford svelaBen 15 psichiatri e psicofarmaci, il figlio della supermodel Cindy Crawford parla dei suoi problemi di salute mentale: ''Voglio essere onesto'' - Presley Gerber, figlio della supermodel americana Cindy Crawford e di Rande Gerber, ha parlato in modo diretto dei suoi problemi di salute mentale. Lo riporta gossip.it

