Ciclopedonale ci siamo | Obiettivo | l’ok in estate

Il progetto della nuova pista ciclopedonale tra Castelnovo Sotto e le frazioni di Cogruzzo e Meletole sta diventando realtà. Dopo aver ottenuto l’approvazione del progetto esecutivo quasi tre anni fa, quest’estate si spera di ricevere il via libera definitivo. La strada si svilupperà lungo circa 4 chilometri, offrendo un percorso sicuro per pedoni e ciclisti. I lavori inizieranno subito dopo l’autorizzazione, puntando a completare l’opera entro l’estate. La comunità aspetta con ansia di poter utilizzare questa infrastruttura.

Il progetto esecutivo era stato approvato quasi tre anni fa, nell’estate del 2023. E ora sta ormai prendendo forma la nuova pista ciclopedonale di collegamento tra Castelnovo Sotto e le frazioni di Cogruzzo e Meletole. L’opera in questione è attesa da tempo dalla comunità locale e riveste un’importante valenza sociale: avvicinare le frazioni al centro in totale sicurezza. Già ora, pur se i lavori non sono ancora conclusi e si nota la presenza del cantiere, la pista viene usata, soprattutto di sera e nei giorni festivi, quando i lavori sono interrotti. Si tratta di un’infrastruttura importante dal punto di vista ambientale, sociale, lavorativo, per consentire pure spostamenti di cittadini che da via Prato Bovino si recano alle aziende della zona artigianale e industriale del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

