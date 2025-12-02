Vicario vuole tornare in A | i nerazzurri ci provano è il grande obiettivo per l' estate

A fine stagione Sommer saluterà. Il portiere del Tottenham, sfumato nel 2023, non vive a Londra un bel momento. E stavolta può arrivare, ma c'è da convincere Oaktree a fare un investimento importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

