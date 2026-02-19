Ciclone Pedro è ancora in azione 3bMeteo | la sorpresa nel weekend

La tempesta atlantica Pedro torna a colpire l'Italia con piogge, neve e venti forti. Come descritto sul sito 3bmeteo.com il peggioramento sarà rapido ma già da venerdì il tempo migliorerà su gran parte del Paese, mentre Sud e medio Adriatico resteranno più instabili con rovesci, temporali e neve in montagna. Ventilazione ancora intensa, soprattutto su Isole maggiori e Adriatico centro-settentrionale. Ecco il dettaglio della giornata di venerdì 20 febbraio: Nord: ultime nevicate sui confini alpini in esaurimento, altrove cielo sereno o poco nuvoloso; Centro: piogge e rovesci anche temporaleschi lungo l'Adriatico e l'Appennino; più soleggiato sul versante tirrenico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Ciclone Pedro ancora in azione". 3bMeteo: la sorpresa nel weekendIl ciclone Pedro si muove ancora sull’Italia, portando maltempo intenso.

"Perturbazioni in arrivo". 3bMeteo: cosa succede nel weekendLe perturbazioni atlantiche continuano a spingere fronti verso l’Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cronaca Meteo - Il Sud fa ancora i conti con esondazioni e venti da uragano mentre si prepara la tempesta di San Valentino. Situazione (foto e video) e previsioni prossime ore.; Meteo: tempesta Pedro in arrivo! Maltempo e rischio nubifragi: ecco dove; La Futura domina in Puglia con una prova totale: sei gol all’Itria e una trasferta da incorniciare · ilreggino.it; Allerta Meteo, arriva la Tempesta Pedro: un altro Ciclone atlantico che domani scatenerà forte vento in tutt’Italia. Tantissima NEVE al Nord, anche in pianura!.

Ciclone Pedro: piogge in arrivo, ma il weekend chiude col sapore di primaveraSalento, come tutta la Puglia, tra nubi e schiarite. Ma dopo gli ultimi rovesci, su Lecce tornerà il sereno con picchi di 18 gradi e un anticipo di primavera. Le previsioni elaborate da 3bmeteo.com ... lecceprima.it

Nuovo ciclone sulla Calabria, arriva Pedro: piogge forti e vento fino a 80 km/hTemporali soprattutto lungo le aree Tirreniche e interne della Regione e in particolare su Cosentino, Lametino e Vibonese dove si potranno nuovamente superare localmente i 100 mm tra la serata di oggi ... cosenzachannel.it

CICLONE PEDRO IN ARRIVO SULLA CALABRIA, TORNA IL MALTEMPO CON PIOGGE INTENSE E FORTE VENTO Dopo una parentesi quasi primaverile, la regione affronta una nuova fase perturbata: allerta arancione sull’Alto Tirreno cosentino, scuole chi facebook

Allerta Meteo, arriva la Tempesta Pedro: un altro Ciclone atlantico che domani scatenerà forte vento in tutt'Italia. Tantissima NEVE al Nord, anche in pianura! x.com