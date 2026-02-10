Perturbazioni in arrivo 3bMeteo | cosa succede nel weekend

Le perturbazioni atlantiche continuano a spingere fronti verso l’Italia. Il weekend si presenta con pioggia e vento, come previsto da 3bmeteo.com. Le condizioni meteo resteranno instabili, con temporali e temperature in calo. Molti italiani si preparano a giorni di maltempo, mentre le previsioni segnalano che la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Febbraio prosegue senza grandi cambiamenti: come descritto da 3bmeteo.com il flusso perturbato atlantico continua a inviare fronti verso il Mediterraneo e l'Italia. Un primo peggioramento arriva tra martedì sera e mercoledì, con piogge anche intense sul versante tirrenico e nevicate su Alpi e Appennino centro-settentrionale.       Un secondo fronte seguirà giovedì, colpendo soprattutto il Centro-Sud, ancora con fenomeni intensi sul Tirreno e venti occidentali sostenuti. Breve pausa venerdì, prima di un nuovo peggioramento nel weekend. 🔗 Leggi su Iltempo.it

