Perturbazioni in arrivo 3bMeteo | cosa succede nel weekend

Le perturbazioni atlantiche continuano a spingere fronti verso l’Italia. Il weekend si presenta con pioggia e vento, come previsto da 3bmeteo.com. Le condizioni meteo resteranno instabili, con temporali e temperature in calo. Molti italiani si preparano a giorni di maltempo, mentre le previsioni segnalano che la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Febbraio prosegue senza grandi cambiamenti: come descritto da 3bmeteo.com il flusso perturbato atlantico continua a inviare fronti verso il Mediterraneo e l'Italia. Un primo peggioramento arriva tra martedì sera e mercoledì, con piogge anche intense sul versante tirrenico e nevicate su Alpi e Appennino centro-settentrionale. Un secondo fronte seguirà giovedì, colpendo soprattutto il Centro-Sud, ancora con fenomeni intensi sul Tirreno e venti occidentali sostenuti. Breve pausa venerdì, prima di un nuovo peggioramento nel weekend. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nel prossimo fine settimana, l’Italia si dividerà in due parti.

Il maltempo si intensifica con nuove perturbazioni previste nel weekend, confermando l’ingresso di un fronte temporalesco che interessa principalmente il Sud Italia.

