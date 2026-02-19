Ciclone Pedro ancora in azione 3bMeteo | la sorpresa nel weekend

Il ciclone Pedro si muove ancora sull’Italia, portando maltempo intenso. La tempesta atlantica ha causato forti piogge, nevicate e raffiche di vento che hanno messo in crisi alcune zone del Nord e del Centro. Le previsioni di 3bmeteo indicano che il maltempo continuerà anche nel fine settimana, con peggioramenti diffusi e condizioni difficili per chi si sposta. Le autorità invitano alla massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti meteo. Le prossime ore saranno cruciali per valutare l’evoluzione della perturbazione.

La tempesta atlantica Pedro torna a colpire l'Italia con piogge, neve e venti forti. Come descritto sul sito 3bmeteo.com il peggioramento sarà rapido ma già da venerdì il tempo migliorerà su gran parte del Paese, mentre Sud e medio Adriatico resteranno più instabili con rovesci, temporali e neve in montagna. Ventilazione ancora intensa, soprattutto su Isole maggiori e Adriatico centro-settentrionale. Ecco il dettaglio della giornata di venerdì 20 febbraio: Nord: ultime nevicate sui confini alpini in esaurimento, altrove cielo sereno o poco nuvoloso; Centro: piogge e rovesci anche temporaleschi lungo l'Adriatico e l'Appennino; più soleggiato sul versante tirrenico. Il ciclone "Pedro" ha portato forti piogge nelle ultime ore, causando allagamenti e disagi in diverse zone di Lecce. Il bel tempo in Calabria visto oggi ha le ore contate. Dopo una giornata caratterizzata da temperature miti e condizioni quasi primaverili, dalla serata la regione si prepara a fare i conti con una nuova fase perturbata. Salento, come tutta la Puglia, tra nubi e schiarite. Ma dopo gli ultimi rovesci, su Lecce tornerà il sereno con picchi di 18 gradi e un anticipo di primavera. Dopo una parentesi quasi primaverile, la regione affronta una nuova fase perturbata: allerta arancione sull'Alto Tirreno cosentino.