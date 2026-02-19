Ciclone Pedro | piogge in arrivo ma il weekend chiude col sapore di primavera

Il ciclone “Pedro” ha portato forti piogge nelle ultime ore, causando allagamenti e disagi in diverse zone di Lecce. Le precipitazioni intense sono state causate da un fronte atmosferico in movimento, che ha già lasciato tracce di acqua sulla strada principale. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà nei prossimi giorni, ma il fine settimana si prospetta più mite e soleggiato. Le autorità invitano alla prudenza e a evitare spostamenti non necessari. La pioggia non si ferma, ma il cielo potrebbe presto cambiare volto.

Salento, come tutta la Puglia, tra nubi e schiarite. Ma dopo gli ultimi rovesci, su Lecce tornerà il sereno con picchi di 18 gradi e un anticipo di primavera. Le previsioni elaborate da 3bmeteo.com LECCE – Non è ancora il momento di mettere via l’ombrello, ma la luce in fondo al tunnel (metereologico) è finalmente visibile. La Puglia si appresta a vivere le ultime ore di instabilità a causa del transito del ciclone “Pedro”, una perturbazione che colpirà la regione tra venerdì e sabato, prima di cedere il passo a un deciso cambio di scenario. La giornata di venerdì sarà caratterizzata dal transito del nucleo più attivo della perturbazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Meteo in Puglia: arriva il ciclone 'Pedro' con piogge e temporali, sabato instabile ma poi torna il soleIl ciclone ‘Pedro’ ha provocato piogge intense e temporali in Puglia, causando disagi sulla regione.

Ecco il ciclone di San Valentino: weekend tra piogge, neve in Appennino e vento. Ma domenica miglioraIl weekend in Toscana si apre con il cielo sereno, ma nei prossimi giorni le nuvole si addenseranno rapidamente.

