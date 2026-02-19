Ciclone Harry approvato il decreto da 1,1 miliardi per i danni | tutte le misure
Il governo ha approvato un decreto da 1,1 miliardi di euro per i danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. La forte perturbazione ha provocato allagamenti, frane e danni alle infrastrutture, lasciando molte zone isolate. Le risorse serviranno a finanziare interventi di emergenza e ricostruzione. Le autorità stanno già mobilitando squadre di soccorso e volontari per aiutare le comunità più colpite. La situazione rimane critica in alcune aree, dove si continua a monitorare l’evoluzione dei fenomeni meteo.
Molto attesi gli interventi per fronteggiare le situazioni di emergenza causate dal ciclone Harry in Calabria, Sardegna e Sicilia. Il 18 febbraio, a distanza di un mese circa dagli eventi, arrivano le disposizioni per mobilitare risorse per i territori colpiti. Dentro al pacchetto ci sono anche misure specifiche per fronteggiare la frana di Niscemi. Così Giorgia Meloni e il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, hanno approvato un decreto legge che introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito tre regioni italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
