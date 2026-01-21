L’OFFOFF Theatre ospita “Ciak si gira! …Cinema”, un evento che unisce musica e teatro per celebrare le colonne sonore più famose del cinema e della fiction. Un concerto spettacolo multidisciplinare che offre un’esperienza immersiva, valorizzando le melodie che hanno accompagnato grandi momenti sul grande schermo. Un’occasione per riscoprire il fascino delle musiche cinematografiche in un contesto intimo e raffinato.

Cosa: Un concerto spettacolo multidisciplinare dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema e della fiction. Dove e Quando: Presso l’OFFOFF Theatre di via Giulia, dal 28 gennaio al 1 febbraio 2026. Perché: Per rivivere l’emozione della settima arte attraverso la voce di Alma Manera, la partecipazione di Beppe Convertini e le mise firmate Gai Mattiolo. Il sipario dell’ OFFOFF Theatre di via Giulia si apre su una celebrazione ambiziosa e raffinata della settima arte. Con la direzione artistica di Silvano Spada, la scena romana accoglie Ciak si gira! .Cinema’, uno spettacolo che promette di trasformare la sala teatrale in una macchina del tempo musicale e visiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Ciak si gira! …Cinema': il grande schermo rivive all'OFF/OFF Theatre

