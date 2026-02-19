Ci sono due banditi incappucciati in un furgone con una chiamata sventa assalto a un' azienda orafa

Un cittadino ha notato due uomini incappucciati a bordo di un furgone e ha chiamato immediatamente i Carabinieri, evitando così un possibile furto in una gioielleria. L’uomo ha descritto i veicoli e i movimenti sospetti, che hanno portato le forze dell’ordine a intervenire tempestivamente. I militari hanno intercettato il furgone in prossimità dell’azienda orafa, bloccandolo prima che potesse entrare in azione. La segnalazione si è rivelata decisiva per prevenire il colpo. La vicenda resta sotto indagine.

Rintracciati nella notte quattro mezzi rubati in Umbria: erano stati nascosti nei pressi di un'impresa dell'Aretino già presa di mira dai ladri in passato. Le indagni dei Carabinieri e l'ipotesi di un nuovo assalto