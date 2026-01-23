Arezzo torna a registrare un episodio della banda del buco, con un furto presso un’azienda orafa nella zona industriale di via Sergio Ramelli. Nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, i malviventi hanno praticato cinque fori nelle pareti dell’immobile, riproponendo un metodo già utilizzato in precedenti furti nel distretto. L’evento evidenzia ancora una volta le criticità in sicurezza della zona industriale della città.

Nuovo colpo nel distretto orafo di Arezzo. Nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio i ladri sono tornati in azione nella zona industriale di via Sergio Ramelli, già in passato teatro di furti simili. La cosiddetta “banda del buco” ha messo a segno l’assalto realizzando cinque fori nelle pareti per raggiungere gli ambienti di lavoro della ditta Ekisson, azienda specializzata nella produzione e fornitura di leghe, metalli preziosi, saldature e soluzioni galvaniche per il settore orafo, argentiero e della bigiotteria. Per entrare, i malviventi sarebbero passati dai locali adiacenti di un’azienda operante nel settore edile, utilizzata come punto di accesso. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, torna la banda del buco: assalto a un’azienda orafa con cinque fori nelle pareti

