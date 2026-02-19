Chivu sull' Inter | Tutto aperto per il ritorno Lautaro si è infortunato

Chivu ha dichiarato che il ritorno di Lautaro è possibile dopo il suo infortunio, causato da un incidente durante l’allenamento. L’ex difensore dell’Inter ha spiegato che la squadra resta ancora in corsa per qualificarsi in Champions League, anche se l’assenza dell’attaccante potrebbe complicare i piani. La sconfitta contro il Bodø Glimt ha messo in evidenza alcune lacune difensive e la mancanza di soluzioni offensive efficaci. La dirigenza lavora per recuperare Lautaro il prima possibile e mantenere aperte le speranze europee.

La sconfitta in Champions League contro il Bodø Glimt ha offerto elementi chiave per comprendere la gestione della partita da parte della squadra e le aree su cui intervenire. Cristian Chivu, in qualità di tecnico dell'Inter, ha analizzato l'andamento dell'incontro, evidenziando quanto è stato operato bene e dove è necessario migliorare. Il focus resta sulla capacità di reagire alle avversità e di guardare avanti con lucidità, in vista degli impegni prossimi. Nel corso della seconda frazione la squadra ha mantenuto un atteggiamento compatto e propositivo, ma ha dovuto fronteggiare una pressione significativa da parte dell'avversario e una gestione poco efficace del possesso.

