Chivu | Abbiamo perso Lautaro si è fatto male C' è da fare la conta ma è tutto aperto

Chivu ha annunciato che Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita contro il Bodo Glimt. La diagnosi ancora non è definitiva, ma l’attaccante ha lasciato il campo dolorante. L’allenatore nerazzurro ha spiegato che la squadra dovrà valutare chi può sostituire l’argentino, sottolineando che la sconfitta è stata difficile ma il gruppo ha cercato di reagire. Nonostante le difficoltà del terreno di gioco e il freddo, i giocatori hanno dato il massimo. La situazione resta incerta in vista delle prossime partite.

La quarta sconfitta dell'Inter in Champions League condanna i nerazzurri a un epilogo inimmaginabile fino a tre mesi fa circa, quando la squadra di Chivu superava tutti gli impegni europei: giocarsi la vita o la morte nel ritorno dei playoff contro il Bodo Glimt, dopo il 3-1 incassato in terra norvegese. "La squadra ha provato, ha avuto un buon atteggiamento ma siamo rimasti sorpresi sulle loro transizioni veloci - analizza il tecnico nerazzurro -. Abbiamo pagato dazio. Ma ci abbiamo provato nonostante campo e freddo, non posso rimproverare molto sul piano dell'atteggiamento. Adesso bisogna fare la conta perché dopo questa partita c'è qualche problemino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

