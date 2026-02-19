Chivu | Abbiamo perso Lautaro si è fatto male C' è da fare la conta ma è tutto aperto
Chivu ha annunciato che Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita contro il Bodo Glimt. La diagnosi ancora non è definitiva, ma l’attaccante ha lasciato il campo dolorante. L’allenatore nerazzurro ha spiegato che la squadra dovrà valutare chi può sostituire l’argentino, sottolineando che la sconfitta è stata difficile ma il gruppo ha cercato di reagire. Nonostante le difficoltà del terreno di gioco e il freddo, i giocatori hanno dato il massimo. La situazione resta incerta in vista delle prossime partite.
La quarta sconfitta dell'Inter in Champions League condanna i nerazzurri a un epilogo inimmaginabile fino a tre mesi fa circa, quando la squadra di Chivu superava tutti gli impegni europei: giocarsi la vita o la morte nel ritorno dei playoff contro il Bodo Glimt, dopo il 3-1 incassato in terra norvegese. "La squadra ha provato, ha avuto un buon atteggiamento ma siamo rimasti sorpresi sulle loro transizioni veloci - analizza il tecnico nerazzurro -. Abbiamo pagato dazio. Ma ci abbiamo provato nonostante campo e freddo, non posso rimproverare molto sul piano dell'atteggiamento. Adesso bisogna fare la conta perché dopo questa partita c'è qualche problemino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Inter, Chivu commenta il KO contro il Bodo Glimt: «È tutto aperto in vista del ritorno. Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male»
Chivu dopo Bodo Glimt Inter: «Lautaro si è fatto male, ma non è il solo! Siamo rimasti sorpresi da una cosa»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt, avvenuta a causa di un infortunio di Lautaro Martinez.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inzaghi: Buone sensazioni su De Vrij e Lautaro. Thuram gioca con antidolorifici; Inter, Chivu: Barella e Calhanoglu a disposizione. Sugli arbitri…; Inter rigenerata dalla cura Chivu: tutti i segnali positivi e il tabù da sfatare contro la Juventus; Inter, Chivu: Juve migliorata con Spalletti in poco tempo. Poi la frecciatina: Volevo mandare a...
Chivu dopo Bodo/Glimt-Inter: Loro più abituati a questo campo, Lautaro si è fatto male seriamenteCristian Chivu ha parlato al termine di Bodo/Glimt-Inter. Il tecnico nerazzurro ha analizzato la netta sconfitta dei suoi nel primo round dei playoff di Champions League: al ritorno, la capolista ... goal.com
Inter, allarme Lautaro Martinez: problemi a un polpaccio, le condizioniAllarme in casa Inter per un possibile infortunio del capitano nerazzurro. msn.com
Chivu: “Lautaro l'abbiamo perso, si è fatto male, infortunio abbastanza serio”. x.com
Inter, Chivu: “Bastoni Nessun caso quando abbiamo subito torto a Napoli" Va vutt’t a mar facebook