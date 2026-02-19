Chivu e l’addio all’Inter | annuncio improvviso dopo il Bodo Glimt

Chivu lascia l’Inter dopo il match contro il Bodo Glimt. La causa è il suo annuncio improvviso, che sorprende tifosi e staff. Il tecnico romeno aveva ancora un contratto fino a giugno 2027, ma ha deciso di interrompere il rapporto. Antonio Cassano ha commentato la situazione, sottolineando che Chivu sembra essere ormai prossimo all’addio. La decisione arriva dopo una stagione complicata e diverse voci di cambiamenti in casa nerazzurra. La sua scelta apre nuovi scenari per il futuro del club.

Il tecnico romeno è legato ai nerazzurri fino a giugno 2027 “Andrà via dall’Inter”. Antonio Cassano esplosivo sul futuro prossimo del tecnico romeno nell’intervista a ‘Il Messaggero’. “ La sua Inter mi piace ” ha aggiunto FantAntonio, che non ha mai nascosto la sua grande stima nei confronti dell’allenatore nerazzurro. (AnsaFoto) – Calciomercato.itù” Per Cassano, però, Chivu “ è destinato ad andare via dall’Italia. Cristian vuole proporre un calcio europeo”. L’ex attaccante coglie la palla al balzo per tornare ad attaccare il predecessore del romeno, vale a dire Simone Inzaghi: “L’Inter è da sei anni la più forte, ma con lui ha fatto disastri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

