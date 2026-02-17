Chivu deve portare l'Inter oltre il Bodo Glimt, perché la squadra nerazzurra rischia di uscire dalla Champions League se non supera questa fase preliminare. La partita si gioca in Norvegia, dove l’Inter cerca di conquistare un risultato positivo prima del ritorno a Milano. La squadra di Inzaghi ha bisogno di una vittoria per evitare di dover affrontare i playoff, un passo indietro rispetto alle aspettative di inizio stagione.

Nerazzurri costretti a sostenere i playoff per accedere al tabellone principale: difficile trasferta in Norvegia in attesa del ritorno a San Siro Dopo il successo contro la Juventus e le polemiche successive alla simulazione di Bastoni e all'espulsione di Kalulu, l'Inter si getta nell'atmosfera Champions e sul difficile campo del Bodo Glimt cerca subito di mettere un'ipoteca sull'ingresso nel tabellone principale del torneo. Scopriamo pronostico e quote di Bodo Glimt-Inter in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 21. L'Inter sta cercando di dimenticare tutto quello che è successo dopo la sfida di San Siro e le polemiche successive concentrandosi soltanto sulla doppia sfida dei play off di Champions, che non era abituata ad affrontare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bodo Glimt-Inter, Chivu non può fallire l'obiettivo ottavi: il pronostico

Inter, il sorteggio di Champions League dice Bodo Glimt: Chivu tenta l’impresaL’Inter ha scoperto il suo avversario per la fase a eliminazione diretta di Champions League: sarà il Bodo Glimt.

Bodo Glimt Inter, Chivu vuole spegnere le polemiche e porta Bastoni in conferenzaCristian Chivu ha deciso di intervenire oggi prima della partita tra Bodo Glimt e Inter, per cercare di calmare le tensioni intorno a Bastoni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.