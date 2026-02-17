A Napoli c' è un centro sportivo tenuto chiuso pagato 1 miliardo di lire nel 1992

A Napoli, nel quartiere dei Camaldoli, un centro sportivo costruito nel 1992 con un investimento di circa 500.000 euro rimane chiuso da anni, nonostante la domanda crescente di impianti per sport come calcio e padel. I privati, invece, approfittano della situazione, realizzando attività sportive in strutture di recente apertura o in spazi informali. Il Comune di Napoli possiede un’area enorme, ma non la utilizza, perdendo così un’opportunità di sviluppare il settore sportivo locale.

Ai Camaldoli, nell'Ottava Municipalità di Napoli, i privati fanno affari sulla crescente richiesta di strutture sportive nel territorio (dal calcio al padel) mentre il Comune di Napoli possiede una struttura sportiva enorme ma la tiene chiusa perdendo costantemente occasioni per facili e cospicui introiti. In via Comunale Guantai ad Orsolone, c'è infatti il Country Club, una struttura sportiva di oltre diecimila metri quadrati, dotata di 3 campi da calcetto e spogliatoi, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per il quartiere e che oggi è diventata simbolo di abbandono e occasioni mancate.

