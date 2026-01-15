Gru trancia i cavi della luce in centro a Milano cadono due lampioni | l' intervento dei vigili del fuoco

Nella zona centrale di Milano, una gru ha tranciato i cavi dell’illuminazione all’alba, causando la caduta di due lampioni. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. I lavori in corso e le operazioni di messa in sicurezza sono stati condotti con attenzione, garantendo la sicurezza dei cittadini e delle strutture circostanti.

I lavori in pieno centro città e quella gru che colpisce all'alba i cavi della luce finendo per far penzolare pericolosamente due lampioni. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, giovedì 15 gennaio, in via Fatebenefratelli. La gru in movimento La chiamata al 112 è arrivata pochi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Cadono calcinacci dal sottopasso di via Caravaggio: intervento e verifiche dei vigili del fuoco Leggi anche: Auto in fiamme nel centro abitato: intervento dei vigili del fuoco La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gru trancia i cavi della luce in centro a Milano, cadono due lampioni: l'intervento dei vigili del fuoco - I lavori in pieno centro città e quella gru che colpisce all'alba i cavi della luce finendo per far penzolare pericolosamente due lampioni. milanotoday.it

