L' inchiesta sulle cittadinanze vendute nell' Agrigentino così il tesoro brasiliano veniva riciclato a Malta

L'inchiesta sulla vendita di cittadinanze nell'Agrigentino rivela come il denaro proveniente da questa attività sia stato utilizzato per riciclare un

L'ipotesi degli inquirenti è che una delle due agenzie coinvolte avrebbe creato una holding per "ripulire" i soldi incassati dai sudamericani: ecco con quali conti e carte si riusciva a spostare il denaro Un flusso di denaro che dall’entroterra siciliano avrebbe attraversato virtualmente il Mediterraneo per finire nei conti di una holding maltese. È l’ultimo capitolo dell’inchiesta sulla presunta “fabbrica” di cittadinanze italiane concesse a cittadini brasiliani in cambio di denaro. Secondo gli inquirenti, parte dei proventi del sistema - ogni sudamericano pagava fino a 5.000 euro per avere il passaporto - sarebbe stata riciclata all’estero attraverso polizze e società finanziarie create ad hoc per schermare la provenienza dei fondi e aggirare i controlli bancari.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il sindaco di Comitini, Nigrelli, ha dichiarato che nessun rimpasto di giunta avverrà senza il consenso dei giudici, dopo che l’inchiesta sulle cittadinanze illegali ha sollevato tensioni politiche nel paese.

