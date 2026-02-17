Margaret Spada morta a 22 anni per un intervento al naso | chiusa l'inchiesta chirurghi verso il processo

Da fanpage.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura ha chiuso le indagini sulla morte di Margaret Spada, avvenuta a 22 anni dopo un intervento al naso. La ragazza ha perso la vita a causa di complicazioni durante l’operazione, che ora potrebbe portare i due chirurghi, Marco e Marco Antonio Procopio, davanti a un processo per omicidio colposo. La famiglia di Margaret ha chiesto giustizia e attende ora che si faccia luce sulle cause del decesso.

Marco e Marco Antonio Procopio rischiano il processo per omicidio colposo in ambito sanitario. Per i due chirurghi la Procura ha chiuso le indagini sulla morte di Margaret Spada.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Luana trovata morta in casa a 54 anni, era stata dimessa dall’ospedale il giorno prima: aperta un’inchiestaLa Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta dopo aver trovato morta Luana Ziggiotti, 54 anni, nella sua casa di Volpiano.

Kokkinakis: “Ho il tendine d’Achille di una persona morta nel braccio. I chirurghi avevano paura”Kokkinakis, tennista australiano di 29 anni, racconta il dolore e le difficoltà legate al suo infortunio al tendine d'Achille, paragonandolo a quello di una persona deceduta nel braccio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Margaret Spada morta a Roma dopo l'operazione al naso, i Procopio rischiano il processo per omicidio colposo; Morte Margaret Spada, medici verso il processo; CANALE 5 - TG5 * 14/02: BELLI A TUTTI I COSTI?, LA CHIRURGIA ESTETICA TRA SOGNI E REALTÀ (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Sparatoria a Rogoredo, quattro agenti indagati per omicidio colposo.

margaret spada morta aMargaret Spada morta a 22 anni dopo il ritocco al naso, i medici verso il processo. «Non hanno usato il defibrillatore»Se avessero chiamato i soccorsi in modo tempestivo, e se avessero usato il defibrillatore, Margaret Spada si sarebbe potuta salvare. Emerge dalla consulenza disposta nelle indagini sulla ... ilmessaggero.it

Margaret Spada morta dopo l'operazione al naso, i Procopio rischiano il processo per omicidio colposoLa Procura ha chiuso l'inchiesta nei confronti dei Procopio, padre e figlio. I sedici minuti per chiamare i soccorsi si sarebbero rivelati fatali ... msn.com