Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Fendi, ha spiegato come Dante abbia ispirato i suoi costumi per l’Inferno. La designer ha raccontato che il legame con il poeta è molto forte e personale, e ha deciso di tradurlo attraverso capi ricchi di simbolismi e dettagli evocativi. Per realizzare i costumi, Chiuri si è concentrata su colori intensi e tessuti particolari, cercando di rappresentare visivamente la complessità dell’opera dantesca. I costumi sono stati presentati durante una sfilata, attirando l’attenzione di molti appassionati.

“Con Dante abbiamo tutti un legame intimo, quasi familiare”, dice Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Fendi e proprietaria del Teatro della Cometa. Usa quel pronome generoso, “tutti”, tipico non tanto di chi fa moda – espressione collettiva della società contemporanea – quanto della sua generazione, per la quale la cultura è momento civile, impegno, opportunità aperta a ognuno. Dunque chi non avrebbe letto Dante e non l’avrebbe fatto proprio? Partire da una lettura ideale del pubblico contemporaneo era forse l’unico modo per dare senso alla narrazione visiva dei personaggi di Inferno, lettura operistica della prima cantica dantesca in prima esecuzione assoluta stasera al Teatro Costanzi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Chiuri (gruppo Fendi): “Così ho disegnato i costumi dell’Inferno dantesco”

