Durante un incidente a Crans Montana, ho avuto l’opportunità di intervenire rapidamente per aiutare la mia fidanzata Eleonora Palmieri, 29 anni. In quei momenti di emergenza, la prontezza e la calma sono state fondamentali per garantirle sicurezza. Questa esperienza ha segnato profondamente il nostro rapporto, dimostrando l’importanza di essere pronti ad agire in situazioni critiche. Un episodio che ha cambiato per sempre il nostro modo di affrontare le difficoltà.

Mentre intorno a loro la gente fuggiva terrorizzata, lui è stato il primo a prestare soccorso alla sua fidanzata, la 29enne Eleonora Palmieri. Filippo Bonifacio, 24 anni, da Verbania, senza pensarci due volte ha caricato in macchina la giovane veterinaria di Cattolica ed è partito di corsa in direzione dell' ospedale di Sion, dove Eleonora è stata ricoverata subito dopo, con ustioni alle mani e al volto. Un gesto di coraggio e prontezza, nell'inferno di Crans-Montana. Ci racconta come è iniziata la serata? “Siamo usciti verso mezzanotte e siamo andati a festeggiare il Capodanno a Montana, che è la parte dove c’era la festa all’aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Così ho salvato la mia fidanzata Eleonora dall’inferno di Crans Montana. Quei 15 minuti che hanno cambiato il nostro destino”

