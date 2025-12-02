Cibo e olio Evo fiori all’occhiello del Made in Italy che fanno volare alto il brand e le sue eccellenze nel mondo
I prodotti agroalimentari di qualità, specie l’olio Evo, sono un volano per tutto il Made in Italy, ma è importante farne cultura attraverso la formazione per preparare adeguatamente i giovani, cioè i loro futuri ambasciatori. È quanto emerso da ricerche firmate Censis e NielsenIQ presentate oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) alla presenza del Ministro Adolfo Urso, in occasione dell’annuncio della seconda annualità del Progetto EVO MASTERCLASS, iniziativa di Oleificio Zucchi in collaborazione RE.NA.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri). Cibo e olio evo volano del Made in Italy nel mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un viaggio tra vino, cibo, olio e storie di famiglia! Venerdì 12 dicembre alle 20:00 al Vela celebriamo una serata unica, dove la cucina incontra due realtà siciliane straordinarie. Serafica – Nicolosi (CT) Quattro generazioni e una storia che racconta l’Etna attr - facebook.com Vai su Facebook
Distretti cibo, quello 'Olio evo molisano' è realtà - Lo rende noto l'assessore regionale all'Agricoltura della Regione Molise Nicola Cavaliere. Scrive ansa.it
Non solo il cibo: ora anche i fiori sono a chilometro 0 - Se qualità, sicurezza e rintracciabilità del cibo fanno breccia nel cuore dei consumatori, alla provenienza di un bouquet regalato si fa davvero poco caso. Segnala repubblica.it
Non solo cibo, anche i fiori possono essere biologici: ecco dove comprarli e come curarli - Qualsiasi consumatore, oggi, sa che gli alimenti che acquista, anche al supermercato, possono essere certificati come biologici. Scrive ilfattoquotidiano.it
Olio Evo: il superfood che gli italiani non conoscono - Non è solo un simbolo della dieta mediterranea, ma anche un alleato della salute: l'olio extra vergine di oliva è ricco di proprietà benefiche eppure ancora in pochi lo sanno. Si legge su repubblica.it
L’Olio Evo protagonista di un cocktail - Sabina Yausheva è una delle migliori bartender in Italia: bar manager del DRY di Milano, locale situato nel cuore di Brera, da poco premiata con il Cook Award del Corriere della Sera come Miglior ... Si legge su tgcom24.mediaset.it
Olio evo molisano, nasce il primo distretto del cibo - Il distretto mirerà alla qualità, premiando la sostenibilità, la tracciabilità e l'agricoltura di precisione 02/03/2022 Distretto olio evo ... Scrive rainews.it