I prodotti agroalimentari di qualità, specie l’olio Evo, sono un volano per tutto il Made in Italy, ma è importante farne cultura attraverso la formazione per preparare adeguatamente i giovani, cioè i loro futuri ambasciatori. È quanto emerso da ricerche firmate Censis e NielsenIQ presentate oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) alla presenza del Ministro Adolfo Urso, in occasione dell’annuncio della seconda annualità del Progetto EVO MASTERCLASS, iniziativa di Oleificio Zucchi in collaborazione RE.NA.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri). Cibo e olio evo volano del Made in Italy nel mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cibo e olio Evo, fiori all’occhiello del Made in Italy che fanno volare alto il brand e le sue eccellenze nel mondo