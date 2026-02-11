Oggi il governo italiano si prepara a varare un nuovo decreto sicurezza sui migranti. Dopo aver ottenuto un risultato importante in Europa sui “paesi sicuri”, il testo dovrebbe portare novità sul fronte dei controlli ai confini, tra cui il ritorno al blocco navale. La notizia ha già scatenato le proteste della sinistra, dei preti e delle Ong, che criticano le misure ritenendole troppo dure. La discussione è aperta e si promettono battaglie parlamentari.

Oggi sui migranti, dopo il successo incassato dall’Italia in sede europea sui “paesi sicuri”, dovrebbe arrivare in Cdm un decreto sicurezza sul fronte del controllo dei confini con alcune novità importanti, a cominciare dal blocco navale. Ma la “rivolta” delle Ong e dei politici di sinistra, di fronte a quella svolta che consente di applicare il “modello Italia” sulle espulsioni, a cominciare dagli hub in Albania, è già furente. Migranti: Ong, preti e sinistra in rivolta. Già ieri, trentanove Ong avevano pubblicato in mattinata un appello al parlamento europeo affinché respingesse la proposta di un elenco dei “cosiddetti paesi di origine sicuri” e, in particolare, ne escludesse la Tunisia che, sottolineano le organizzazioni di ricerca e soccorso, “non è un luogo sicuro”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, la svolta sulle espulsioni “made in Italy” scatena la sinistra, i preti accogli-tutti e le Ong

