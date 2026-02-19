Chi restituirà l’Olimpiade di casa a Rebecca Passler? Il caso Sinner sembra non aver insegnato nulla

Rebecca Passler spera di partecipare alle Olimpiadi di casa, ma il suo sogno resta in bilico. La causa è il pizzo dei costi e le difficoltà di accesso alle selezioni, che rendono difficile per gli atleti emergenti italiani competere ai massimi livelli. La giovane atleta ha mostrato talento, ma senza supporto adeguato rischia di rimanere ai margini. Mentre Milano Cortina si prepara ad accogliere i Giochi del 2026, molte speranze italiane si concentrano ancora sulla possibilità di una vera svolta. Chi potrà aiutare Passler a realizzare il suo obiettivo?

Chi restituirà davvero l'Olimpiade di casa a Rebecca Passler? È la domanda che resta sospesa mentre il calendario corre verso la fine dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 e l'Italia scopre, ancora una volta, di non aver imparato abbastanza dai propri casi-limite. La vicenda Passler è diventata rapidamente un cortocircuito: positività a un controllo fuori competizione, sospensione provvisoria, ricorso accolto per fumus boni iuris, rientro agli allenamenti. Poi, però, l'esclusione dalle scelte tecniche "per non infastidire" la federazione internazionale. Un paradosso che pesa più di una squalifica: formalmente riabilitata, sostanzialmente messa ai margini. Rebecca Passler, biatleta italiana, è stata riammessa ai Giochi Olimpici dal Tribunale Nazionale Antidoping, dopo che è stato accolto un ricorso per una sospensione che era inflitta per una presunta violazione delle norme antidoping. È stato infatti accertato c