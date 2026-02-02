Rebecca Passler positiva al doping | è il primo caso di Milano-Cortina

Durante un controllo antidoping out of competition, Rebecca Passler, biatleta di 24 anni, è risultata positiva. È il primo caso di doping legato a Milano-Cortina, e la notizia ha già fatto il giro del mondo dello sport italiano. La federazione ha avviato subito le procedure per chiarire la vicenda.

La giovane, 24 anni, è una biatleta ed è originaria di Anterselva, comune della provincia di Bolzano dove si svolgeranno le gare di Biathlon Rebecca Passler, biatleta di 24 anni, è stata trovata positiva a un controllo antidoping out of competition. L’atleta, nel dettaglio, è risultata positiva al letrozolo, un farmaco usato prevalentemente in casi oncologici ma che può essere anche adoperato per ridurre il livello di estrogeni. L’atleta è originaria di Anterselva (Bolzano), comune in cui si svolgeranno le competizioni olimpiche di Biathlon. Nella sua carriera ha conquistato diversi titoli a livello giovanile, tra queste otto medaglie tra mondiali juniores e giovanili (di cui una d’oro a staffetta).🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Rebecca Passler Milano Cortina "Rebecca Passler positiva al letrozolo": è azzurro il primo caso di doping a Milano-Cortina Questa mattina si è scoperto che Rebecca Passler, giovane biatleta di Anterselva, è risultata positiva al letrozolo in un controllo effettuato fuori dalle gare. La biatleta Rebecca Passler positiva al doping: è il primo caso a Milano-Cortina La biatleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva al doping. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Rebecca Passler Milano Cortina Argomenti discussi: Milano Cortina, primo caso di doping: positiva l’altoatesina Rebecca Passler; Marcell Jacobs: Ora mi diverto, obiettivo 2028 e anche oltre; I genitori scrivono al prefetto: L’apertura dei Giochi è una festa, non chiudete le nostre scuole; Olimpiadi Milano Cortina 2026, primo caso di doping riguarda l'Italia. Rebecca Passler positiva al doping: l'azzurra del biathlon è il primo caso alle Olimpiadi di Milano CortinaDoping alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: primo caso coinvolge un’atleta italiana. È Rebecca Passler, biatleta 24enne originaria ... msn.com Shock nel Biathlon: Rebecca Passler positiva al doping, Olimpiadi 2026 a rischioL'azzurra, tra le punte di diamante della spedizione per Milano-Cortina, è risultata positiva al letrozolo. È il primo caso di doping legato ai prossimi ... thesocialpost.it Rebecca Passler positiva ad un controllo anti-doping: comincia male l’Olimpiade dell’Italia - x.com Olimpiadi, primo caso di doping: positiva Rebecca Passler di Rasun. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.