Rebecca Passler positiva ad un controllo anti-doping | comincia male l’Olimpiade dell’Italia

L’Olimpiade italiana inizia con una brutta notizia. Rebecca Passler è risultata positiva a un controllo anti-doping, pochi giorni prima della cerimonia di apertura a Milano Cortina. La notizia mette in allarme la squadra azzurra e sconvolge i piani di chi aveva sperato in una buona prova ai giochi.

L'avventura olimpica dell'Italia verso Milano Cortina si apre con una nota stonata. A pochi giorni dalla cerimonia inaugurale, il primo titolo che accompagna la spedizione azzurra non riguarda risultati o ambizioni, ma un caso di positività antidoping che scuote l'ambiente. Rebecca Passler, giovane biatleta altoatesina, è risultata positiva a un controllo effettuato fuori competizione. La sostanza rilevata è il letrozolo, un farmaco utilizzato in ambito medico, in particolare oncologico, ma inserito nella lista delle sostanze vietate perché in grado di alterare l'equilibrio ormonale. Passler, classe 2001 e cresciuta sportivamente ad Anterselva, rappresentava uno dei profili su cui si guardava con interesse in prospettiva olimpica, forte di un percorso importante nelle categorie giovanili.

