Chi è Paolo Petrecca l' ex direttore Rai Sport dimessosi dopo gaffe alla cerimonia Olimpiadi che si vantò di avere le spalle coperte

Paolo Petrecca, definito "Patapetrecca" per i numerosi "scivoloni" e le gaffe commesse in televisione, era stato - prima che direttore di Rai Sport - a capo di Rai News24 e Televideo. Un'esperienza che si era conclusa con una prima sfiducia verso la sua direzione Sono arrivate oggi, 19 Febbra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Paolo Petrecca lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi: il passo indietro del direttore di Rai Sport dopo gaffe e polemichePaolo Petrecca, direttore di Rai Sport, lascia il suo ruolo dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina a causa delle recenti polemiche e delle gaffe commesse durante le trasmissioni.

Paolo Petrecca si dimette, dopo le Olimpiadi 2026 non sarà più direttore di Rai SportPaolo Petrecca si dimette dopo le Olimpiadi 2026, annunciando che non continuerà a essere direttore di Rai Sport.

