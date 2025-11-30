Violenza su donne il 50% non cura la salute mentale

Roma – Una donna su due vittima di violenza rinuncia a curare la propria salute psicologica per mancanza di supporto e perché lo stigma nella nostra società è ancora troppo forte, specie in contesti dove il disagio sociale costringe le donne a nascondersi per paura di essere giudicate. A lanciare l'appello è Paola Marchetti, presidente di Confepi Sanità, che nel giorno della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne ha organizzato un incontro alle porte di Roma, presso "Casa Sabate" della cooperativa Alere di Trevignano Romano, una comunità terapeutica accreditata presso la Regione Lazio che dal 2013 accoglie giovani donne che sono cadute nel vortice della dipendenza.

