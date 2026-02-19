Il Consiglio di pace di Trump si riunisce con una ventina di leader, molti dei quali hanno regimi autoritari, tutti mossi dal tentativo di conquistare il favore dell’ex presidente. Tra loro ci sono rappresentanti di nazioni con governi controversi, che cercano di influenzare le decisioni internazionali. L’Italia partecipa come osservatrice, senza diritto di voto, e monitora da vicino le discussioni. La riunione si svolge in un clima di grande attesa, con i partecipanti pronti a presentare le proprie proposte.

Giovedì a Washington ci sarà la prima riunione del cosiddetto Consiglio di pace, l’organizzazione internazionale creata e promossa dal presidente statunitense Donald Trump in teoria per gestire la transizione e la ricostruzione nella Striscia di Gaza, ma che nelle sue intenzioni dovrebbe occuparsi anche di altri conflitti per affiancare (se non sostituire) le Nazioni Unite e i vari enti su cui da decenni si basa la politica internazionale. Per ora ne fa parte una ventina di paesi, nella maggior parte dei quali ci sono dittature o governi autoritari, accomunati dal desiderio di compiacere Trump. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Chi c’è nel Consiglio di pace di Trump

